Stenen bijl van 4.000 jaar oud in Leersum gevonden

Het is niet duidelijk hoe deze bijl op het bospad is terechtgekomen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug vermoedt dat de bijl afkomstig is uit een verdwenen grafheuvel. De bijl was vroeger een kostbaar stuk gereedschap en het is niet aannemelijk dat de eigenaar de bijl heeft verloren. Het is waarschijnlijker dat de bijl als grafgift met de eigenaar is begraven.