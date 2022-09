Sterkste huurstijging sinds 2014: Utrecht belandt op tweede plek na Amsterdam

Waarom in het Soester­kwar­tier steeds meer yuppen gaan wonen: ‘Een kopje koffie weigeren? Fout!’

Vroeger was het een volkswijk met een grote arbeidersbevolking. Maar al ruim tien jaar is het Soesterkwartier in Amersfoort ook booming bij hippe tweeverdieners met een dikke portemonnee. Ze vallen als een blok voor de charmante jarendertigwoningen op steenworp afstand van het centrum. ,,Dit was nog net te betalen. Amsterdam en Haarlem allang niet meer.’’

29 augustus