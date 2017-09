Steun van ver over de grens voor schaaktafels in het Máximapark

De petitie ging de hele wereld over: schaakliefhebbers uit onder andere de Verenigde Staten, Spanje en Finland zetten hun handtekening. Daaronder die van schaakgrootmeesters als Hikaru Nakamura, viervoudig schaakkampioen van de Verenigde Staten, Jorden van Foreest, grootmeester en Nederlands kampioen 2016, en Susan Polgar. Laatstgenoemde was 21 jaar geleden de vrouwelijke wereldkampioen en is oprichtster van de Susan Polgar Foundation dat zich inzet voor schakende vrouwen en jongeren. Haar bijdrage betekent veel voor Medina, die met zijn initiatief hoopt om meer meisjes aan het schaken te krijgen.

De volgende stap is een gesprek met Medina, het Parkberaad en de gemeente over hoeveel schaaktafels er op welke plek in het park gaan komen. Medina heeft er zelf nog geen duidelijk beeld bij: ,,Twee, drie of vier schaaktafels zouden geweldig zijn. Maar het is een heel groot park, dus dat moeten we samen bespreken.”