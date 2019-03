Stevige conclusies verwacht in rapporten over moord op Anne Faber

Eind september 2017 werd Anne Faber uit Utrecht na een fietstocht door de regio door Michael P. (28) verkracht en vermoord. Na een zoektocht die heel Nederland bezighield, werd zij na bijna twee weken gevonden. De schok was nog groter toen meer duidelijk werd over de achtergrond van P. Hij bleek in 2010 in Nijkerk al twee jonge vrouwen te hebben verkracht.

P. weigerde vervolgens mee te werken aan een onderzoek waardoor hij geen tbs kreeg opgelegd. Daardoor verbleef hij ten tijde van de moord op Anne Faber in een forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder. In die kliniek bleek hij allerhande vrijheden te hebben. Zo gebruikte P. er veel drugs en alcohol en hij zei niet behandeld te willen worden. Het AD onthulde eerder al dat Michael P. daags na de moord -strak van de drugs- met een mes achter imaginaire ninja’s aanzat in de tuin van de kliniek. Ook schreef het AD over de aanhoudende drugsproblemen in de kliniek nadat Michael P. al was aangehouden.

Twee onderzoeken

Op de dag dat Anne Faber werd gevonden, kondigde minister Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming twee onderzoeken aan, waarvan de resultaten morgen bekend worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht de behandeling die P. al dan niet kreeg, en de Inspectie Justitie en Veiligheid keek naar het detentieverloop vanaf het moment dat Michael P. in 2010 werd aangehouden.

Quote De conclusies zijn stevig en zullen zorgen voor discussie Een ingewijde, met kennis van de rapporten

In hoger beroep werd hij uiteindelijk veroordeeld tot elf jaar cel voor de verkrachting. Begin 2017 werd hij in het kader van de voorbereiding op terugkeer in de samenleving geplaatst in de kliniek in Den Dolder. Die kreeg na de moord op Anne Faber veel kritiek, omdat de kliniek onvoldoende nauwkeurig zou zijn geweest in het toekennen van verloven aan P. Bronnen stellen echter dat niet alleen de kliniek daar verantwoordelijk voor was, maar een hele keten aan toetsingscommissies en andere verantwoordelijken bij het ministerie en in de gevangenis. Volgens deze bronnen komen in de rapportages weeffouten in het systeem aan het licht.

‘Reuring en discussie’

Naast de twee onderzoeken van de inspecties publiceert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) de resultaten van een onderzoek dat werd gedaan op verzoek van burgemeester Koos Janssen van Zeist, de gemeente waar de kliniek staat waarin Michael P. verbleef. Het onderzoek van de OVV spitst zich toe op hoe de Nederlandse omgaat met de re-integratie van tbs’ers en veroordeelden met een psychiatrische stoornis. Wordt voldoende rekening gehouden met de veiligheid van de samenleving? is de vraag waarover de OVV zich heeft gebogen.

Naar verwachting zullen de drie rapporten, die donderdag om 10.00 uur worden gepubliceerd, veel reuring veroorzaken in de Tweede Kamer. ,,De conclusies zijn stevig en zullen zorgen voor discussie’’, zegt een ingewijde met kennis van de rapporten.