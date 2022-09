Stevige taal uit Utrechts provinciehuis over extra windmolens: ‘Geen tijd om achterover te leunen’

Nieuwe domper voor GVVV, tot ergernis van de Veenendaal­se aanhang: ‘Schaam je kapot’

Als je wint heb je vrienden in het voetbal. Met vijf verliespunten uit drie duels weet GVVV na het bloedeloze gelijkspel tegen Hoek (0-0) ook dat het tegenovergestelde het geval is. ,,We zeggen wel dat we kampioen willen worden, maar met dit spel hoeven we dat niet te zeggen.”

