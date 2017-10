Stichting wil exploitatie Vierstee overnemen van gemeente De Bilt

Stichting Vierstee 2.0 heeft vergevorderde plannen om de exploitatie van de Vierstee over te nemen van de gemeente. Hiermee moet er meer reuring komen in het multifunctionele gebouw dat een centrale rol vervult in De Bilt. Vrijdag wordt de vernieuwde Vierstee geopend.

De stichting zorgde ervoor dat er het afgelopen jaar geld werd ingezameld voor een compleet nieuwe inrichting, in aanvulling op de broodnodige renovatie van het gebouw die de gemeente heeft laten uitvoeren. Nu wil ze ook de exploitatie op zich nemen.

„De Vierstee exploiteren kunnen wij heel goed, omdat wij midden in Maartensdijk staan”, vertelt Henny van der Heijden van Vierstee 2.0. „Wij kunnen een persoonlijke bijdrage leveren. We willen dat dit het maatschappelijk middelpunt van Maartensdijk blijft. Er moet reuring zijn. De nieuwe spullen die we nu aangeschaft hebben, moeten zoveel mogelijk gebruikt worden. Ons idee is: zorg dat de Vierstee altijd open is voor iedereen. Maartensdijk is een mooie hechte club; dat hebben we met de vernieuwing van de Vierstee wel gezien. Dat willen we overeind houden."

Nog niet kostendekkend

Hoewel de gemeente in de afgelopen jaren de Vierstee niet kostendekkend heeft kunnen laten draaien, wil de stichting daar wel naar toe. „We zullen onze creativiteit aan moeten boren, om het financieel te dekken. Maar aan creativiteit hebben we geen gebrek. We gaan nu kijken: op welke manier krijg je het kostendekkend? Wat doe je met feesten en partijen? Hoe krijg je op de lege uren zalen vol? Er moeten mogelijkheden zijn om hier te vergaderen, andere verenigingen moeten er gebruik van kunnen maken. Er ligt een volledig plan bij de gemeente."

De Vierstee kostendekkend exploiteren ziet hij als een uitdaging. „We hebben de stichting verbreed. Er is nu een vijfkoppig bestuur. Alle specialismen zijn daarin aanwezig: een registeraccountant, iemand die marketing en communicatie doet, iemand die projectbegeleiding doet. Stel dat iemand een feest wil vieren. Dan weet hij hoe we dit aan moeten pakken. Er is iemand die in politiek en cultuur zit en ikzelf zit in sport en het zakenleven. In het kleine bestuur heb je een enorm netwerk en veel kennis zitten."

Volledig scherm De vernieuwde Vierstee. © Henny van der Heijden

Tarieven onveranderd voor verenigingen

Voor de verenigingen zullen de tarieven niet veranderen. „We willen kijken hoe we ze kunnen faciliteren, door bijvoorbeeld lunch en audiovisuele ondersteuning te bieden. Nu zijn al veel materialen namens de stichting aangeschaft. In de toneelzaal is een complete audio-lichtinstallatie. In het horecagedeelte hangt een groot tv-scherm om uitwedstrijden van verenigingen te kunnen streamen. Er is een volledige wifi-installatie. In de grote sportzaal is een geluidsinstallatie. Daar kun je niet alleen persoonlijk Spotify aan koppelen, maar ook een compleet lichtplan voor bijvoorbeeld een toneelvereniging."