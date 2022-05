Stichtse Vecht stemt tegen noodopvang vluchtelingen: ‘Dat maakt ons niet onfatsoenlijk’

Sporthal

Maar een politieke meerderheid vindt een sporthal of een leegstaand kantoorgebouw aanwijzen voor noodopvang niet het beste gemeentelijk antwoord. Beter kan er worden gezocht naar huisvesting voor statushouders waarmee de doorstroming uit de asielzoekerscentra op gang kan worden gebracht en daarmee de druk op Ter Apel verlicht. ,,Dat we tegen deze motie zijn, maakt ons niet onfatsoenlijk. We willen voorkomen dat we met mensen gaan slepen,’’ aldus VVD-voorman Rick Nederend.

De vluchtelingenopvang is een gevoelig thema in Stichtse Vecht. In 2015 bood de gemeente kortdurende crisisnoodopvang in een sporthal in Kockengen. Een plan voor een asielzoekerscentrum in Breukelen kwam in 2016 niet van de grond. Omwonenden protesteerden toen fel tegen de komst van 300 vluchtelingen.