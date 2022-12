Stijn Gerrits speelde ooit met Jurriën en Quinten Timber, maar is weer neergestreken bij oude liefde DEV Doorn

Na twee jaar is Utrecht weer ‘hardcore­hoofd­stad’: deze gabbers gaan vanavond naar Thunderdo­me

Het was al even geleden - corona gooide roeit in het eten - maar vanavond mag Utrecht zich weer hardcore-hoofdstad van Europa noemen. De dertigste editie van Thunderdome is dit weekend in de Jaarbeurs en dát betekent dat de stad overspoeld wordt met gabbers van over de hele wereld.

11 december