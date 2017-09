Stof tot nadenken bij minibieb

,,Ik ga de bieb bijvullen omdat er een hoop boeken uit zijn. Dit is een minibieb, een plek waar je boeken kunt ruilen of lenen. Het is mijn biebje. Ik wilde het al heel lang. Ik had ooit een biebje gezien in Bunnik, maar kon geen goed kastje vinden. Aan een Ikea-kastje komt na drie regenbuien een einde. Toen kwam iemand met het idee om een minibieb in een konijnenhok te beginnen. Ik vond het eerst een raar idee, omdat ik zelf konijnen heb. Maar ik heb toch een konijnenhok op de kop getikt. Ik heb het deurtje eruit gehaald en er een triplex plaatje ingezet. Het dakje was lek, dus daar heb ik een tafelzeil overheen gedaan. Nu is ie top in orde.”