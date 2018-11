Storing verholpen: trams tussen Utrecht en Nieuwegein rijden weer

Met Allerzie­len zit George weer even bij z’n ‘meissie’

2 november ,,Even bij z’n meissie zitten’’, zegt George van Vliet. In het donker, in het bos, op een bedje van mos. De kinderen en de kleinkinderen zijn er ook bij. Nog maar 61 was zijn meisje. Veel te jong natuurlijk, om al te moeten gaan. ,,Maar we hebben een fantastisch leven samen gehad. Helaas was het te kort.’’