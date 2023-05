Storingen leggen tramverkeer tussen Nieuwegein en Utrecht Science Park volledig plat

Nijpend tekort kinderop­vang: ROC Midden Nederland zoekt naar 50.000 extra mensen

ROC Midden Nederland is dringend op zoek naar medewerkers voor de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat er de komende vijf jaar landelijk 32.000 extra medewerkers nodig zijn. In 2031 is er zelfs een tekort van 50.000 medewerkers.