Storm verloopt rustig, maar aantal meldingen neemt toe

,,In Veenendaal aan de Weverij ligt er ook een boom over de weg, in de bocht. Daar is één rijbaan geblokkeerd. In De Bilt ligt een tak van zo'n 6 meter over een fietspad’’, vertelt brandweerwoordvoerder Sjaak Haasnoot over enkele binnengekomen meldingen. ,,De meldingen komen uit Amersfoort, Utrecht, Woerden, Vinkeveen, Leersum, Maartensdijk... Kortom, het komt uit allerlei plekken in ons gebied. Er is niet één gebied dat er uitspringt.’’



De brandweer heeft dan ook nog niet opgeschaald om meer brandweerlieden op de been te hebben. ,,Het is goed te behappen. Natuurlijk is het drukker dan op andere ochtenden, maar voor een storm is het rustig. Het is hopen dat het zo blijft.’’