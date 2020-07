Straatnaamborden J.P Coenstraat en Van Heutszstraat in Utrecht beklad door anti-racismebeweging

Het ‘activistisch collectief tegen koloniale verheerlijking’ Helden van Nooit bekent in een statement op hun Instagrampagina achter de bekladdingen te zitten. De rode verf die zij op de palen waar de straatnaamborden aan vastzitten hebben gesmeerd, is volgens de beweging symbool voor bloed.

Eisen

‘Misplaatste trots’

De wijk Lombok moet volgens Helden van Nooit ‘gedekoloniseerd’ worden. ,,Net als standbeelden zijn ook deze straatnamen sporen uit de geschiedenis, verankerd in onze publieke ruimte. Nederland verschuilt zich nog steeds achter een misplaatste trots voor een tijd waarin zij als kleine natie de meest lucratieve gruweldaden konden verrichten jegens zwarte en niet-zwarte mensen van kleur. Oorlogscriminelen en kolonisten als J.P. Coen en Van Heutsz horen niet thuis in ons straatbeeld!”

Deze groep sloeg anderhalve maand geleden ook toe in Rotterdam. Daar bekladden ze de standbeelden van Piet Hein en Pim Fortuyn en de gevel van het Witte de With Center for Contemporary Art in de Witte de Withstraat. Het bekladden, vernielen en neerhalen van beelden van omstreden figuren van de geschiedenis in het Verenigd Koninkrijk, maar gebeurde al snel wereldwijd. De zogenoemde ‘beeldenstorm’ was een gevolg van de anti-racisme protesten.