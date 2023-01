Straatracer is auto en rijbewijs direct kwijt na actie in IJsselstein: ‘Opeens een stuk minder stoer’

Vanwege gevaarlijk en asociaal rijgedrag heeft de politie een notoire overlastgever van de weg geplukt. Dat gebeurde na herhaaldelijke meldingen over zijn weggedrag in en rond IJsselstein en Nieuwegein.

De man is onopvallend gevolgd door meerdere politieteams in de omgeving. ,,Terwijl hij soms best normaal reed, maakte hij op andere momenten meerdere gevaarlijke en asociale overtredingen”, stelt de politie via sociale media.

126 waar 50 mag

Zo reed de man ‘regelmatig fors te hard’, ook bij wegwerkzaamheden. En hij reed door rood. Vrijdagavond was het moment daar voor agenten om in actie te komen: zij zagen hoe hij in IJsselstein met 126 kilometer per uur over de Utrechtseweg reed, waar 50 als maximum geldt.

De man bleek daar bezig met ‘een soort straatrace’ met een andere auto. Hierop is hij aan de kant gezet en aangehouden. Direct is zijn rijbewijs ingevorderd en de auto inbeslaggenomen. Verder is het CBR ingelicht over zijn weggedrag.

Definitief kwijt

Een officier van justitie gaat beslissen over de strafmaat. Maar omdat hij nog geen jaar zijn rijbewijs heeft, is de kans volgens de politie groot dat hij dit definitief kwijt is. De politie besluit: ,,En toen was hij opeens een stuk minder stoer.”

