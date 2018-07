Straatverbod ex-vriend heeft Laura Korsman (24) niet kunnen redden

UpdateLaura Korsman, die woensdag in Utrecht door een misdrijf om het leven is gekomen, had van de politie een alarmknop gekregen om te waarschuwen als zij lastiggevallen werd door haar ex-vriend. Hij wordt ervan verdacht haar om het leven te hebben gebracht. De man had een contact- en locatieverbod, maar dat heeft de 24-jarige studente niet geholpen.

Laura Korsman werd met geweld om het leven gebracht en daarvoor is haar ex-vriend, de 31-jarige Sam G. vrijwel direct opgepakt.

Sinds de relatie tussen Laura en Sam G. enkele weken geleden op de klippen liep, had de jonge vrouw al enkele keren bij de politie om hulp aangeklopt. Ze werd lastiggevallen door haar ex, die wilde proberen haar terug te winnen. Ze deed bij de politie aangifte van stalking.

Contactverbod

Na een gesprek besloot de politie haar een alarmknop te geven, zodat ze dreigend gevaar kon melden. Sam G. werd opgepakt en zat drie dagen in de cel vanwege het lastigvallen van Laura. Daarna kreeg hij een contact- en locatieverbod opgelegd.

Buren en vriendinnen van Laura vroegen zich al sinds de dood van de vrouw af of de politie wel genoeg deed om haar te beschermen tegen haar ex-vriend. De afgelopen dagen werd steeds duidelijker hoe bang de studente verpleegkunde was voor Sam G. uit Nieuwegein.

Zonnebloem

Twee vriendinnen die in een studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan wonen, legden vanmiddag een zonnebloem neer op een spontaan ontstaan gedenkplekje in de Bosboomstraat waar Laura woonde.

Zij wisten allebei van de problemen die ze met haar ex had en zijn daarover woensdagmiddag al door de politie ondervraagd. „Ze wilden alles van ons weten, maar op onze vragen kregen we geen antwoord.” De dood van hun vriendin kunnen ze nog maar nauwelijks bevatten. „We beseffen het eigenlijk nog niet. Het is gewoon heel raar.”

Haar huisgenoten zouden haar in de avonduren begeleid hebben op weg naar haar stage bij het UMC in Utrecht. Ze durfden haar niet alleen op haar fiets naar haar werk te laten gaan. Ook had ze bij de politie gemeld dat ze door haar ex-vriend hinderlijk gevolgd en bedreigd werd. „Zo bedreigd voelde Laura zich”, zegt een studente die haar kent.

Gespannen en boos

Quote Hij kwam over als een heel nette jongen, maar hij was ook gespannen en boos Roy van Leeuwen Volgens de eigenaren van de snackbar en de lunchroom onder de studentenwoningen bezocht haar ex, met wie Laura enkele weken geleden na ongeveer twee jaar de relatie zou hebben beëindigd, haar nog regelmatig. „Dan wachtte hij haar hier in de snackbar op. Hij kwam over als een heel nette jongen, maar hij was ook gespannen en boos”, zegt Roy van Leeuwen van snackbar Jolidé.



Volgens Van Leeuwen kwamen ook Laura zelf en haar medestudenten vaak beneden hun hart luchten en hun zorgen uitspreken. „Ze vroegen me ook om haar in de gaten te houden.” De politie is volgens hem een paar keer bij haar geweest om over het probleem te praten.

Vakantie

Op Facebook schrijven vrienden dat het voormalige stel nog niet zo lang geleden op vakantie is geweest. Die vakantie was volgens een vriendin ‘erg problematisch’ verlopen. Na afloop ervan zou Laura de relatie hebben beëindigd.

Chaib, eigenaar van lunchroom Klein Parijs, werd vorige week gewaarschuwd dat de ex van Laura over het dak van de woningen liep in een poging binnen te komen.

De politie kon vanmorgen niet zeggen of Laura voor haar dood aangifte had gedaan tegen haar ex. De man die is opgepakt, zit nog vast en wordt vermoedelijk morgen voorgeleid om te bekijken of zijn voorarrest verlengd moet worden. Of de politie inderdaad een paar keer bij haar langs is geweest, kon de politie ook niet zeggen. Of er nagedacht is over verdere maatregelen, zoals het vragen om een straatverbod bij de rechter, wilde de politie vanmiddag evenmin zeggen.

Het onderzoek bij de woning heeft vandaag nog de hele dag geduurd.

