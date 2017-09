Straatverlichting Nieuwegein weigert dienst

Bewoners in de wijk Zuilenstein klagen op sociale media dat ze woensdagavond voor de tweede achtereenvolgende avond zonder straatverlichting zaten. Vooral rond park Kokke Bogaard is het ‘s avonds pikkedonker. Ook bij de weides in Batau-Noord is het licht langs een fietspad uitgevallen. Daar doet één lamp het al langer niet. Dat is gemeld bij de gemeente, maar nu is in de hele (fiets)straat de verlichting uitgevallen.