Straatvoer van kleurrijk restaurant Anan is héérlijk: ‘Veel keus, spannende combi's en mooiste namen’

Het is groen én van beton, hoe een sprookjes­ach­tig bouwwerk in de smaak valt bij mens en dier

Precies 10 jaar geleden werd hij gebouwd: de spectaculaire Parkpergola in het Máximapark in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Een uniek bouwwerk in Nederland. Hoe staat dit betonnen gevaarte er nu bij? Is hij net zo mooi geworden als op de fraaie impressies beloofden? En wordt de pergola ooit afgebouwd?

20 juli