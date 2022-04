Straf vergismoord op Hakim Changachi in Overvecht valt lager uit: ‘Gewetenloos, niet te bevatten’

Ook heeft hij twee dagen later de liquidatie van een vriend en flatgenoot van het slachtoffer voorbereid, daar is het gerechtshof van overtuigd. Toch valt de straf opvallend lager uit dan eerder deze maand werd geëist bij het hof en ook lager dan de straf die de rechtbank in 2019 oplegde, waarbij de Amsterdammer tot 26 jaar cel werd veroordeeld.

Vluchtauto

De moord werd gepleegd op 12 januari 2017, in het portiek van de flat. Snel daarna werd de gestolen vluchtauto in Overvecht in brand gestoken en zijn de wapens langs de vluchtroute in het water gegooid. Uit ontsleutelde telefoonberichten blijkt dat het oorspronkelijke doelwit de flatgenoot was en dat dus sprake was van een vergissing, daarom is de Utrechtse moord aan de Faustdreef de boeken ingegaan als ‘vergismoord’.