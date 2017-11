Strafzaak tegen verdachten 'vergisliquidatie' op Utrechter loopt vertraging op

In Zuilen werd in mei van dit jaar rond middernacht een man onder vuur genomen. Het slachtoffer, Soufiane, wist zich het vege lijf te redden door zigzaggend de straat uit te rennen. De twee mannen in bivakmutsen schoten een magazijn van een MP5 leeg op Soufiane, die wonder boven wonder niet werd geraakt. De twee verdachten, Rudolf M. (30) en Egbert M. (38) werden al snel na de aanslag bij Nieuwerbrug tussen de weilanden opgepakt, nadat een politiehelikopter hun vluchtauto had gevolgd. Eerder hadden ze al hun vluchtauto in brand gestoken en waren ze in een andere auto gestapt.