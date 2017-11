‘Strafzaak Utrechtse serieverkachter is volgens regels gegaan’

De verwachting is dat de Hoge Raad dit advies zal overnemen en dat Gerard T. definitief zestien jaar celstraf moet uitzitten voor de verkrachting van vier vrouwen tussen 1995 en 2001 in en rond de Uithof in Utrecht. Wanneer de Hoge Raad hierover besluit, is nog niet duidelijk.

Gerard T., inmiddels 54 jaar, werd in 2016 door de rechtbank in Utrecht tot zestien jaar celstraf veroordeeld. Hij ging hiertegen in hoger beroep, maar ook het Gerechtshof in Arnhem legde hem een jaar later zestien jaar celstraf op.

De verdachte ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad. Die kijkt of rechtszaken volgens de regels zijn verlopen. Als dat niet het geval is geweest, verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar het Gerechtshof, dat dan opnieuw een oordeel moet vellen.

Lokfiets

De advocaat van Gerard T., Maarten Krikke, wilde dat er getuigen gehoord zouden worden over de inzet van een lokfiets. T. liep in 2014 tegen de lamp toen hij die fiets stal. Na zijn veroordeling voor die diefstal kon zijn dna worden afgenomen en dat bleek te matchen met het dna dat bij de verkrachtingsslachtoffers werd gevonden.

Volgens Krikke was die fiets er mogelijk neergezet om T. in de val te lokken, omdat hij al eerder in beeld was als mogelijke verdachte van de reeks verkrachtingen die Utrecht in de jaren 90 in zijn greep hield. Volgens de politie was het puur toeval dat T. die fiets stal.