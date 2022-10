Straks ruim 120 vliegtuigen per dag door het luchtruim boven Utrecht en Gelderland

Nieuwe penoze-ga­me: ronsel kinderen en bedreig boeren voor topcrimi­neel Michael B.

Kinderen ronselen, boeren bedreigen, horeca-ondernemers onder druk zetten en ondertussen ook nog even zorgen dat de XTC-kok niet naar de concurrentie vlucht. Tijdens de penoze-game, zaterdag kriskras door Vijfheerenlanden waren de opdrachten van topcrimineel Michael B. tussen Vianen, Meerkerk en Leerdam geen sinecure. Les van de dag: het begint klein in de criminaliteit, maar er is geen weg terug.

14:20