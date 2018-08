Stranger Things-ster naar Dutch Comic Con in Jaarbeurs

Gaten Matarazzo, bekend van zijn rol als Dustin Henderson in de Netflix-hitserie Stranger Things komt naar Utrecht. Hij is op 24 en 25 november te gast tijdens de Heroes Dutch Comic Con in de Jaarbeurs.

Dat maakt de organisatie vanmiddag in een persbericht bekend. Eerder werd al de komst van actrice Jennifer Morrison aangekondigd, bekend van fantasyserie Once Upon A Time.

De nog maar 15-jarige Matarazzo was eerder ook in The Blacklist te zien, maar is bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in de horrorserie Stranger Things, waarvan volgend jaar het derde seizoen uitkomt.