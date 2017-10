Streekbieren veroveren hartje Utrecht weer

Tijdens het festival kunnen de bezoekers kennis maken met de meest bijzondere en uiteenlopende bieren (ruim 50) uit Nederland, in cafés in de binnenstad. Deze editie nemen er maar liefst 27 cafés en 27 Nederlandse brouwerijen deel.

Zondag 5 november zijn er veel activiteiten in samenwerking met de brouwers. Ppl kunnen bezoekers bij verschillende cafés lunchen. In café Lebowski wordt een Bierquiz gehouden en in veel cafés is tevens een DJ aanwezig.