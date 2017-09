Streekomroep RTV9 gooit de handdoek in de ring

Streekomroep RTV9, met een verspreidingsgebied in IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, stopt ermee. Het geld is bijna op, er zijn nauwelijks vrijwilligers en het is maar de vraag of er genoeg kijkers en luisteraars waren.

Kort voor de zomer was al besloten dat RTV9 alleen nog maar zou uitzenden via internet en sociale media. Maar ook dat gaat nu niet meer door, kregen de vrijwilligers gisteren te horen tijdens een bijeenkomst. Op 17 oktober is de laatste radiouitzending, daarna is het helemaal over en uit.

Geen behoefte

,,We kunnen per 1 november niet meer aan onze financiële verplichtingen voldoen, er zijn onvoldoende kijkers en luisteraars en we hebben te weinig vrijwilligers”, somt voorzitter Hans Reusch de redenen op. ,,Dan moet je je knopen tellen. We hebben een sterk vermoeden dat er geen maatschappelijke behoefte is aan RTV9, we hebben maar 15 tot 20 vrijwilligers die echt actief zijn maar geen kader willen vormen. We gaan geen hobby financieren met belastinggeld.”