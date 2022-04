Streep door Rijnweek, organisatie krijgt het financieel niet rond: ‘Ontzettend jammer’

De Rijnweek in Rhenen gaat dit jaar niet door. De organisatie krijgt het evenement financieel niet rond. De afgelopen twee jaar ging de Rijnweek ook al niet door, toen was corona de oorzaak.

De laatste editie van de gratis feestweek met tientallen artiesten was in 2019 en daarna hield organisator Stichting Rijnweek er mee op. De opvolger, Stichting Rijnventure, kreeg meteen te kampen met twee coronajaren. En voor 2022 zijn de kosten te hoog om de Rijnweek weer van de grond te krijgen, meldt Victor Elings namens de organisatie.

De Rijnweek stond gepland in de eerste week van juli. De kermis gaat wel door.

Veel onzekerheid

De nieuwe organisatie heeft alles op alles gezet om te kijken of een groot evenement dit jaar weer door kan gaan op de Veerweide in Rhenen, zegt Elings. ,,Nadat de edities van 2020 en 2021 niet door gingen vanwege corona zijn we in september met het team bijeengekomen om voorbereidingen te treffen voor de editie van 2022. Dat ging vrij goed, maar toen volgde in november een nieuwe lockdown. Die hakte erin. Er was ineens heel veel onzekerheid.”

Toen er afgelopen januari weer wat meer perspectief kwam, bleek het mede door personeelsgebrek toch niet haalbaar om de Rijnweek dit jaar wél door te laten gaan. ,,Er zijn een hoop vrijwilligers weggevallen. Ik wil niet zeggen dat dat de nekslag was, maar we hadden wel een te klein team. Met de beperkte financiële middelen met een beperkt aantal vrijwilligers hebben we er het beste van proberen te maken. Uiteindelijk is het gewoon te duur gebleken. En als je zo'n evenement door laat gaan terwijl je inkomstenstroom wezenlijk kleiner is dan je uitgaven, dan is dat geen goede bedrijfsvoering.”

Speciaal fonds Rhenen biedt geen soelaas

De gemeente Rhenen maakte onlangs nog bekend dat ze een speciaal fonds met 50.000 euro beschikbaar stelt om evenementen weer op gang te brengen. Maar de Rijnweek is daar niet mee geholpen, omdat er een maximum van 7800 euro per evenement zit in dat plan. ,,Anders zou de Rijnweek zo dat hele bedrag in één keer al kunnen vragen”, zei wethouder Jolanda de Heer vorige week.

Het annuleren van de feestweek is een flinke klap voor de organisatie. Elings: ,,Voor leveranciers, sponsoren en bezoekers is het gewoon ontzettend jammer. Maar ook voor ons. Wij hebben hier de afgelopen tijd honderden uren ingestopt.”

Elings wil wel afsluiten met een positieve noot. Helemaal ter ziele is de Rijnweek namelijk niet. ,,Door ons werk van de afgelopen maanden hebben we wel de basis gelegd voor een nieuw concept. Over dat concept wil ik niet te veel kwijt, maar het biedt wel kansen voor een mogelijke Rijnweek in 2023.”