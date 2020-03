Streep door Songfestival grote klap voor Utrechtse deelneemster Stefania (17): ‘Ik heb wel een traantje gelaten’

Al een week hield ze haar hart vast. Nu de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam vandaag definitief heeft besloten vanwege het coronavirus een streep door het evenement in mei te zetten, is de teleurstelling bij de Utrechtse Stefania Liberakakis (17) toch groot. Zij hoopt volgend jaar alsnog voor Griekenland op het podium te staan.

Hoe het met haar gaat? Dat weet ze zelf eigenlijk ook niet zo goed. ,,Ik heb geen flauw idee. Ik ben wel een beetje sip, want het is een grote klap. Dit was mijn droom. Natuurlijk voelt het nu even of die in duigen is gevallen, maar ik probeer het ook van de positieve kant te zien. Als de Griekse organisatie besluit mij volgend jaar alsnog als inzending te kiezen, dan heb ik nóg meer tijd om te repeteren en me voor te bereiden. Dan is dit een geweldige tweede kans.”

Vanmiddag was de Utechtse Stefania (spreek uit als Steffanía, met klemtoon op de i) nog niet door de Griekse organisatie geïnformeerd of ze volgend jaar alsnog op het Songfestival namens Griekenland mag schitteren met haar nummer Superg!rl. Een uptempo popliedje met invloeden uit de typische Griekse muziek dat gaat over de druk die jongeren door social media voelen om populair te zijn. ,,Als ik het volgend jaar niet word, dan is dit echt een nachtmerrie.”

Traantje

Ze zucht. ,,Ik heb wel een traantje gelaten. Ik leef er al zo lang naartoe. Vandaag moet ik het nog even een plekje geven. Maar ik begrijp de beslissing goed, want het is natuurlijk een gevaarlijk virus en veel mensen hebben er last van, maar ik baal wel. Morgen kijk ik weer vooruit. Het is nu eenmaal zo.”

Begin februari maakte de Griekse omroep ERT bekend dat de in Lunetten opgegroeide Stefania het geboorteland van haar ouders vertegenwoordigt tijdens het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam. Ze zou voor het eerst op 14 mei, tijdens de tweede halve finale, op het podium staan. Als ze de finale had gehaald, mocht ze op 16 mei nog een keer optreden.

Rotterdam

De European Broadcast Union (EBU) heeft na wekenlang overleg vandaag bekendgemaakt dat het Eurovisie Songfestival niet doorgaat. Gekeken wordt nu of het evenement wél volgend jaar in Rotterdam kan worden gehouden. Er was 15,5 miljoen euro voor het liedjesfestijn uitgetrokken. ,,De EBU heeft zowel de organiserende omroeporganisaties als gaststad Rotterdam geconsulteerd om het songfestival te verplaatsen naar een nader te bepalen moment volgend jaar. Rotterdam staat klaar om het evenement dan alsnog te verwelkomen,” aldus de organisatie.

Op 10-jarige leeftijd deed Stefania mee aan The Voice Kids. Daarna zong ze in het Kinderen voor Kinderen-koor en deed ze namens Nederland in 2016 mee aan het Junior Songfestival. Daar vielen haar zangkunsten op bij een Griekse producer, die haar vervolgens aandroeg als kandidaat voor het songfestival dit jaar.