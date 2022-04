Stront aan de knikker in Leidsche Rijntunnel, vrachtwagen verliest mest

14 meter lang Viking­schip eindelijk af, en wie mee wil varen kan mee: ‘Hoe minder comfort hoe leuker’

Wie altijd al eens een tochtje heeft willen maken op een vikingschip, kan terecht in Wijk bij Duurstede. Roeien, zeilen of een gemotoriseerde rondvaart van Vikingschip Dorestad op de Nederrijn en Lek. Met aan boord verhalen over Dorestad, de roemruchte voorganger van het huidige Wijk bij Duurstede.

20 april