Stroomstoring door Apache-crash Zoelmond kost 1,3 miljoen euro

Poll Hoe moet de mobiliteit van Zeist er volgens jou uit gaan zien?

18:16 Hoe zien verkeer en mobiliteit in Zeist er over 10 jaar uit? Wat willen de inwoners en wat is technisch en sociaal haalbaar? Zijn er voldoende laadpalen voor elektrische auto’s? Moeten grote, vervuilende bussen in het centrum plaatsmaken voor schonere busjes?