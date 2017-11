Stroomstoring na ongeval helikopter in Culemborg verholpen; alle huizen hebben weer stroom

Door de botsing zaten in en rond Culemborg meer dan 24.000 huishoudens en bedrijven de hele avond zonder stroom. Een woordvoerster van netbeheerder Liander meldde rond één uur vannacht dat de elektriciteitsvoorziening in het getroffen gebied weer volledig is hersteld.

De politie voerde gedurende de avond extra surveillance uit in Culemborg en Tiel in verband met de stroomstoring . Volgens de politie werden er enkele vernielingen gemeld in Culemborg. Zeker één auto vloog in brand. Ook hing er enige tijd een politiehelikopter boven de stad.

Groepen jongeren

In heel Culemborg was het maandag aardedonker. Gedurende de avond waren veel groepen jongeren op straat en werd er vuurwerk afgestoken. Ook kwamen veel mensen hun huizen uit om een vuurkorf aan te steken. ,,Het was even behelpen,” zegt Tina Hoep van zorgcentrum De Kulenburg. Een aantal bewoners zat op de begane grond toen de stroom uitviel, te luisteren naar een concert van een koor. Omdat de liften niet meer werkten als gevolg van de stroomstoring kwam de brandweer helpen om mensen naar hun kamer te verplaatsen. Vrijwilligers hielpen ook een handje. Ook kwamen mensen hun familieleden ophalen om bij hen thuis de nacht door te brengen.

Bij restaurant Una Volta aan de Stationsweg probeerden ze er maar het beste van te maken. In het Italiaanse restaurant konden de gasten in elk geval gewoon pizza’s blijven eten omdat de steenoven geen last had van de stroomstoring. Betalen was wel een probleem. ,,Maar we doen op een avond als deze niet moeilijk,” aldus eigenaar Bart-Jan. ,,Voor de mensen die geen gepast geld bij zich hebben schrijven we een factuur uit. En eigenlijk was het vanavond wel gezellig, met al die kaarsen.”



De stroomstoring in Culemborg werd veroorzaakt door een ongeluk met een Apache van Defensie. Die vloog tegen een hoogspanningskabel bij Zoelmond.