Student & Starter: van de collegebanken naar een plekje in de nieuwe Utrechtse coalitie

Steven Menke (33) werd woensdag wakker met een grote glimlach toen hij hoorde dat Student & Starter een van de drie partijen is waarmee GroenLinks en D66 in Utrecht een college proberen te vormen. Menke richtte negen jaar geleden als student economie en humanistiek de politieke partij op. ,,We zijn aanwezig in de stad, maar niet in het stadhuis’’, zei hij destijds over zijn beweegredenen. Hij was in 2014 ook het eerste lid van de gemeenteraad voor Student & Starter.