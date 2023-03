Student Pim sleept gemeente Utrecht voor de rechter: ‘Ik heb recht op die energietoeslag’

Lezersbrie­ven over posters plakken voor de verkiezin­gen en overlast van houtka­chels

Volgens lezer Pim van Rossum hoeft het plakken van de verkiezingsborden allemaal niet zo veel problemen op te leveren. In Loenen aan de Vecht was dat een respectvol moment op zaterdag. Martin van Raay is onverbiddelijker over het stoken van houtkachels. Dat moet verboden worden.