Utrechtse studente (18) gewond na losschieten plafondluik in TivoliVredenburg

De Utrechtse studente Amber Boudewijn (18) is donderdagnacht gewond geraakt door een luik dat uit het plafond in TivoliVredenburg viel.

Het zware plafondluik in popzaal Pandora verwondde de studente aan haar onderarm. Met een diepe snee in haar hevig bloedende arm is ze naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de studente als TivoliVredenburg is hevig geschrokken door het ongeluk. „Als ik een paar centimeter verkeerd had gestaan, had ik het niet kunnen navertellen”, zegt Amber.

„Ik was met vrienden aan het dansen. Rond 3 uur ’s nachts liep ik naar de bar om een drankje te halen. Opeens hoorde ik een harde klap achter me. Wat er gebeurde, drong niet echt tot me door omdat ik een beetje aangeschoten was. Wel voelde ik een enorme pijn in mijn rechter onderarm. Iets uit het plafond – een stalen plaat? – was naar beneden gevallen. M’n arm bloedde enorm. Hulpdiensten van TivoliVredenburg hebben een taxi geregeld, waarmee ik naar het ziekenhuis ben gebracht”, vertelt Amber. In het ziekenhuis is een tien centimeter diepe snee gehecht op de eerste hulp.

Serviceluik

TivoliVredenburg meldt op haar website dat het nachtprogramma in Pandora donderdagnacht tijdelijk is stilgelegd na het loskomen van een serviceluik. Het gaat om een luik dat technici kunnen gebruiken om bij voorbeeld de bedrading bovenop het plafond te inspecteren. „Het luik is van geluidswerende materialen en ook van gips gemaakt”, zegt woordvoerder Lieke Timmermans. Over de oorzaak van losraken zegt zij dat er sprake is van ‘een technisch mankement’.

Veilig

Vandaag heeft TivoliVredenburg samen met eigenaar Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) de situatie grondig onderzocht. Ook zijn de luiken elders in het gebouw geïnspecteerd. Daaruit is gebleken dat het gebouw veilig is en dat het ongeluk een incident was. Alle concerten kunnen doorgaan, ook in Pandora.

In april 2015 viel een plafondplaat in de Grote Zaal spontaan naar beneden. Andere platen bleken los te zitten. Een gevolg hiervan was dat de Grote Zaal toen een paar maanden buiten gebruik was, omdat alle platen extra vastgezet moesten worden.