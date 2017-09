Studenten doen mee aan ‘Olympische Spelen’ van de duurzame bouw

Solar DecathlonTwee orkanen gooiden bijna roet in het eten, maar in oktober hopen vier studenten van de Hogeschool Utrecht dan toch echt mee te doen aan de Solar Decathlon in Denver . Zondag stappen Sjors, Thijs, Robin, Jason en nog eens 30 andere studenten op het vliegtuig naar deze ‘Olympische Spelen van de duurzame bouw’.

Het begon ooit als een fictief project voor tien studiepunten van de Hogeschool Utrecht: zoek uit wat je moet doen om mee te doen aan de Solar Decathlon in Amerika. Tot student werktuigbouwkunde Sjors Peeters Weem (24) ontdekte dat er nog een week de tijd was om je ook echt in te schrijven. In zeven dagen bedachten hij en Jason Hoogerbrug (23) toen waar ze daarna nog twee jaar mee bezig zijn geweest: een duurzaam huis onder de projectnaam Selficient.

Daarmee staan ze nu in de finale. Tussen 5 en 15 oktober strijden de HU-studenten in Denver om een prijzenpot die kan oplopen tot 300.000 dollar, gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van energie. De vier mannen, die de kerngroep vormen, nemen nog eens 30 andere studenten mee, met achtergronden in de bouwkunde en technische bedrijfskunde, maar ook in de communicatie, logistiek en rechten. Ook een paar docenten sluiten aan.

Hun studie werktuigbouwkunde hebben de vier ervoor uitgesteld om zich het afgelopen halfjaar fulltime op het project te kunnen storten. ,,Dat is ook wel nodig, want we zijn er soms wel meer dan 50 of 60 uur per week mee bezig”, vertelt Thijs Morel (23), die met Robin Stuiver (23) al snel aanschoof bij Sjors en Jason. Samen staan ze aan het hoofd van een bijna professionele projectorganisatie met een budget van 720.000 euro.

Volledig scherm Een artist‘s impression van het duurzame huis van Selficient. © Selficient

LEGO

,,De opdracht was natuurlijk: maak een duurzaam huis. Dat moest dus sowieso nul-op-de-meter zijn: alle energie die je gebruikt, moet je zelf opwekken. Dat doen we met zonnepanelen”, begint Sjors te vertellen over hun huis. ,,Daarnaast hebben we gekeken wat we extra wilden toevoegen. We wilden ook het huis zelf ecologisch maken, dus met duurzame materialen. Zo zijn de wanden van hout en duurzaam isolatiemateriaal. Zulke huizen hebben altijd nog een geitenwollensokkenimago, maar wij wilden een huis ontwerpen dat je kunt en ook wílt kopen. Daarom hebben we standaardpanelen gemaakt, die je in massaproductie kan nemen, wat het goedkoper maakt. En je kan het als een soort LEGO zelf in elkaar zetten en aanpassen aan je levenssituatie. Het lijkt eigenlijk een beetje op het computerspel Sims. Starters kunnen het uitbreiden als er kinderen komen en andersom kunnen senioren het afbouwen als ze kleiner willen wonen. De panelen kunnen ook makkelijker hergebruikt worden.”

Het huis kent een aantal bijzondere snufjes, zoals een ‘douche-wc’, eigenlijk een wc en bidet in één. ,,Wc-papier recyclen is best een chemisch proces. Het water van de bidet, die ook droogt, is veel efficiënter schoon te maken. Het is bovendien hygiënischer”, weet Thijs. Ook is er een warmtepomp die, in plaats van gas, ervoor zorgt dat het huis lekker warm is of afgekoeld wordt.

De vier studenten van de hogeschool voelen zich een beetje de underdog in deze Amerikaanse competitie. ,,De andere teams komen allemaal van universiteiten, wij zijn de enige hogeschool. We doen toch mee met de grote mensen, om het even zo te noemen. Wij zijn toch wel een beetje de broekies”, stelt Robin. ,,De Amerikaanse teams hebben het bovendien makkelijker omdat hun huizen als speciaal vervoer over de weg getransporteerd kunnen worden. Die van ons moesten we uit elkaar kunnen halen, omdat we hem in containers de oceaan over moeten sturen.”

Orkaan

En dat zorgde zeker de laatste dagen voor extra spanning. De zeven zeecontainers werden namelijk naar Houston verscheept, waar twee weken geleden orkaan Harvey huishield. ,,De rand van die orkaan heeft ons schip op 100 kilometer gemist”, haalt Thijs opgelucht adem. Ook zaten ze even in de rats over orkaan Irma, die bij Miami aan land kwam. Daar zat de douane die op tijd akkoord moest geven voor het klaren van hun containers. Sjors: ,,Ik heb net een mail gekregen dat de eerste twee containers nu op de trein staan.”

Volledig scherm Het duurzame huis van Sjors, Thijs, Robin en Jason is in Nederland al eens helemaal opgebouwd. © Selficient

De hbo-studenten zijn al trots als ze het huis in Denver hebben opgebouwd. ,,Natuurlijk gaan we voor de winst, maar als we er eenmaal staan, is het ook al een flinke prestatie”, vindt Sjors.