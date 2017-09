Studenten eten voortaan soep uit een kom van suiker

Eten van rietsuikeren servies? ,,Dus dan smaakt mijn soep straks misschien ook een beetje zoet?", lacht derdejaars student Diergeneeskunde Thijs Weststrate. Hij staat met twee witte bollen en een kroket bij het bestek te kijken. ,,Maar ik hoor net dat de shredder geen plastic lust. Oh, dit is geen plastic?’’

Palmbladeren

Nee, de vorken, messen en lepels in het Androlusgebouw zijn tegenwoordig van maïssuiker. De borden voelen aan als van papier, maar zijn van palmbladeren gemaakt. Er staan zelfs een aantal doorzichtige ‘plastic’ bekertjes, maar die zijn toch echt van het recyclebare PLA, bezweert locatiemanager Bob Wienbelts.



En dat kan allemaal, hop, zo in de prullenbak. Althans, in de speciale shredder genaamd ‘superLizzy’. Een gek idee, om zelfs je servies weg te gooien? ,,Zolang het daarna maar hergebruikt wordt’’, vindt universitair docent en dierenarts Jaime Rofina. ,,Gecomposteerd? Nog beter.’’

Biologisch afbreekbaar bestek kan bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zo de prullenbak in, zoals locatiemanager Bob Wienbelts demonstreert.

Afvalverwerker

Want dat is het idee: het biologische afbreekbare servies wordt in de shredder in stukjes gescheurd en samengeperst tot een hapklare brok. Dat wordt naar de afvalverwerker in Mijdrecht gebracht, waar het in 24 uur gecomposteerd wordt. Masterstudenten van de Universiteit Utrecht onderzoeken de samenstelling: zit er niet te veel plastic melkbekertjes of papieren servetjes in? En kan de compost gebruikt worden bij de Botanische Tuinen?

Het is een proef. Slaagt die, dan kunnen de wasstraten voor de afwas misschien wel de deur uit. Maar dan moeten de klanten wel tevreden zijn. ,,De meesten zijn positief, hoewel sommige mensen toch echt melk uit een glas willen drinken. Maar nu moeten ze wel, want we willen hierin een stukje duurzamer worden’’, zegt Wienbelts van cateraar Sodexo. Dan moet het servies dus wel in de shredder belanden en niet gewoon in de eigen prullenbak.

Kunststoffen

Toch is niet alles in zijn kantine recyclebaar. ,,Onder de warmhoudplaten houden we de kunststoffen borden. Daar kan je palmbladeren leggen, maar die trekken door de warmte helemaal krom, zijn duur en niet hygiënisch. En we kunnen nog niet koken in pannen van karton.’’