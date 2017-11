Studenten ingezet om autokraken Nieuwegein terug te dringen

Doek valt voor Viaansch Mannenkoor

15:24 Het doek valt voor het Viaansch Mannenkoor. Zondag is het officiële afscheidsconcert in De Hoeksteen in Vianen. Voor de laatste repetitie worden de kelen van de jongste (67), de oudste (90) en alle zangers daar tussenin, nog even goed gesmeerd. Met koffie of wat sterkers.