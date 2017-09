Studenten schrikken van slechte score Hogeschool Utrecht in keuzegids HBO

De Hogeschool Utrecht zelf steekt eerst vooral de loftrompet over de opleidingen die wel goed scoren. ,,Drie topopleidingen HU in Keuzegids HBO 2018”, kopte de HU trots op de website toen de keuzegids maandag verscheen. ,,Naast de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Fysiotherapie heeft nu ook de bachelor Medische Hulpverlening het predicaat Topopleiding.”

Maar het algemene beeld van de opleidingen aan de HU is minder florissant. De Hogeschool van Amsterdam scoort weliswaar nog slechter, maar de één-na-laatste plaats in de rangorde van hbo-instellingen deelt de HU met Hogeschool InHolland en Hogeschool Rotterdam.

Kritiek

,,Er zijn instellingen die wat zelfkritischer zijn en daardoor ook de kwaliteit weten te verbeteren. Bij de HU zien we dat wat minder”, zegt hoofdredacteur Frank Steenkamp van de Keuzegids zuinigjes. ,,Het is een grote hogeschool. Dan is het lastig om alle opleidingen op peil te houden. Maar de afgelopen jaren was er natuurlijk best wat aan de hand op de HU, met een strakke bedrijfscultuur waar kritiek niet altijd welkom was. Je moet kritiek juist verwelkomen en er wat mee doen.”

En kritiek, die hebben de studenten wel. Met name de opleidingen journalistiek, bedrijfskunde en commerciële economie scoren laag aan de HU. Maar één van de slechtste hogescholen, dat hadden ze nou ook weer niet verwacht. ,,Denk je een goede school te hebben gekozen…”, zegt eerstejaars student Lisa die Communication and Multimedia Design studeert. Een medestudent schrikt er wel van. ,,Straks kijken mensen hiernaar als je een baan zoekt: ‘jij zat op de HU? Dan kiezen we liever iemand anders’.”

Ironie

Tweedejaars communicatiestudent Olivier Bakker (19) ziet er wel de ironie van in. ,,Ik studeer communicatie maar onderling is de communicatie niet erg goed. Ze zijn vorig jaar met een nieuw curriculum begonnen, met een nieuwe online werkomgeving. Dat was toen nog één grote chaos. De ene docent deed dit, de andere docent deed dat, en als student liep je achter de feiten aan. Nu is die leeromgeving volgens mij in handen van één of twee personen en is het veel overzichtelijker. Ze doen dus wel wat met de feedback.”

Na de initiële lofzang op de topopleidingen paste de HU later het bericht op haar website aan. ,,Daling HU in Keuzegids HBO 2018”, valt er nu te lezen. ,,We vinden het ontzettend jammer dat we slecht scoren op studententevredenheid en werken er samen met studenten en docenten hard aan om dat te verbeteren", geeft een woordvoerder desgevraagd een nadere reactie.

Huisvesting

Zij wijt de slechte score aan de tijdelijke huisvesting. ,,Als we kijken naar de slecht scorende opleidingen dan is het opvallend dat dat opleidingen zijn die in tijdelijke huisvesting zitten of daar net uit zijn.” Ze wijst erop dat HU-afgestudeerden het wel goed zouden doen op de arbeidsmarkt. ,,HU-studenten vinden relatief snel na het behalen van hun diploma een baan, met een vaak hoger startsalaris.”

Waardering

Of het oordeel van de keuzegids daadwerkelijk invloed heeft op de waardering voor het diploma, betwijfelt hoofdredacteur Steenkamp. ,,Tot nu toe merken we daar weinig van. HR-afdelingen zijn niet geïnteresseerd in de kwaliteit van de instellingen, maar kijken meer naar de persoon en wat die gedaan heeft. Wel schatten we dat 10 tot 15 procent van de studenten zich bij hun studiekeuze iets aantrekt van de keuzegids. En dat zijn juist de meest kritische studenten die dan jouw opleiding mijden. Dan kost het nog meer moeite om een hoogwaardige opleiding te worden.”

Hogeschool Utrecht in cijfers

Aantal opleidingen: 63, in Utrecht en Amersfoort

Aantal nieuwe studenten: 7126

Totale score: 53 (op een schaal van de 100)

Topopleidingen Utrecht: Technische Bedrijfskunde, Fysiotherapie, Medische Hulpverlening

Slecht scorende opleidingen in Utrecht: Journalistiek, Bedrijfskunde, Business Management

Topopleidingen Amersfoort: Amersfoort telt geen officiële topopleidingen (vanaf 76 punten) maar Verpleeg- en verloskunde komt er met 72 punten dichtbij.