Studentenvereniging UVSV niet langer gestraft na uitzending Rambam

Stadsbelang Utrecht is klaar met eerder veroordeelde kandidaat

16:28 Als fractievoorzitter Cees Bos had geweten dat de nummer tien van de kandidatenlijst van Stadsbelang Utrecht eerder veroordeeld was voor een strafbaar feit, had hij hem nooit op de lijst gezet. Steven Kilian, die vastzit voor betrokkenheid bij een plofkraak, is in 2014 veroordeeld voor zware mishandeling.