Studiepil erg populair onder examenkandidaten

Met de eindexamens in aantocht is de vraag naar concentratiepillen de laatste paar weken flink gestegen. De Utrechtse start-up FLVX (spreek uit als ‘Flux’) meldt dat de verkoop van het aantal verkochte pillen de afgelopen week bijna verdubbeld is. Of de pillen echt werken staat bij deskundigen echter ter discussie.

Braincaps, een andere concentratiepillenfabrikant, zegt ook een stijging te zien in hun verkooptrend. Dat de pillen veel verkocht worden tijdens examen- en tentamenperiodes van scholieren is al langer bekend bij de bedrijven. Met name ouders lijken de pillen in te slaan. ,,Ouders hebben het beste met hun kinderen voor. Je ziet dat ze hun kinderen goed proberen voor te bereiden op de examens met onze capsules”, zegt Wimme Klaver (27), mede-oprichter van FLVX.

Wonderpillen

De ‘wonderpillen’, die uit volledig natuurlijke stoffen bestaan, worden de laatste jaren steeds vaker gebruikt om beter te kunnen presteren. Zo zouden de pillen van FLVX zorgen voor meer mentale energie en motivatie.

Daarnaast verlagen de pillen het stressgehalte en verbeteren ze het geheugen, aldus de fabrikant. Dertig minuten na inname begint de pil te werken en na vier uur is deze uitgewerkt. Het middel zou vanwege de natuurlijke stoffen een beter alternatief zijn voor synthetische middelen zoals ritalin of ongezonde energydrank.

‘Biohacking’

Ieder bedrijf brengt een pil op de markt die net even anders is dan de andere, maar over het algemeen draaien ze op hetzelfde concept: ‘biohacking’. Dat draait om het gebruik van natuurlijke stoffen die het brein kunnen stimuleren om beter te werken. ‘Geef je brein een upgrade’ is dan ook de slogan van de FLVX-pillen. ,,Wij maken een samenstelling die precies de juiste verhoudingen heeft om je beter te kunnen laten werken. Deze soort pillen is oorspronkelijk bedoeld voor mensen die op hun werk beter willen presteren, maar voor je studie kunnen ze natuurlijk ook goed gebruikt worden”, zegt Klaver.