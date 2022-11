Stukken tonen dat er wel degelijk overleg was over opkopen boerderijen voor verbreding A27 bij Utrecht

Projecten voor kansenge­lijk­heid op basisscho­len Overvecht van start: ‘Verstevi­gen de basis van kind’

Scholengemeenschap OBS Overvecht biedt vanaf vandaag aanvullend onderwijs aan om kinderen die in een achterstandsomgeving opgroeien, weerbaarder te maken voor de maatschappij. Na het grote succes in Amsterdam start de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie twee projecten die dit schooljaar vijftig leerlingen op verschillende basisscholen in Utrecht zal begeleiden.

14 november