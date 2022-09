Subway? NO WAY! Met dit bord dirigeert Kevin klanten naar zijn eígen zaak: ‘Af en toe een grap maken’

Wie geregeld van de Neude naar de Voorstraat loopt, heeft het mogelijk al gezien. Recht voor de bekende broodjesketen Subway op de hoek hangt een bord dat passanten de andere kant op sommeert, richting de 60 meter verderop gevestigde hotdogzaak Dogma. ON YOUR WAY en NO WAY, staat er in dezelfde stijl en kenmerkende witte en gele kleuren van het Subway-logo.