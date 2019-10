Succesvolle zakenman Fred (60) verloor alles en helpt nu daklozen in Utrecht: ‘Ik heb besloten niet de boze man te zijn’

Video Politie onderzoekt of inbrekers in woning van dode man Zeist later in de nacht zijn teruggeko­men

17:56 De bewoners van de Zeistse Vestdijklaan zitten nog met tal van vragen over de plotselinge dood van hun buurman Huub. De 69-jarige man werd zondagochtend op de grond in zijn slaapkamer gevonden. Er is die nacht mogelijk twee keer bij hem ingebroken, maar of er een link is met zijn dood is nog onduidelijk.