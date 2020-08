Supermarkt in Bilthoven geeft twee klanten een winkelverbod vanwege racisme bij de kassa

De aangesproken vrouw is aangeslagen door het incident in de supermarkt, schrijft ze. ,,Ik ben aan het shaken en aan het huilen. Zojuist zo iets ergs ervaren bij Hoogvliet Bilthoven. Een kassa ging open en ik was aan de beurt. Een oudere mevrouw duwde haar kar zo hard tegen me aan. En ik legde mijn spullen netjes op de band. Ze begon me uit te schelden en de rest spreekt voor zich. Welkom in anno 2020, Nederland, waar je bent geboren en hard werkt voor je centen. Het doet me zoveel pijn dat dit nog gebeurt.” De Facebookpost waarin de vrouw haar verhaal uit de doeken doet, is inmiddels door duizenden mensen geliket en gedeeld.