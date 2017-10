Supporters FC Utrecht vinden buscombi naar Ajax te duur

Ter vergelijking: voor 24 euro kunnen supporters van FC Utrecht woensdag met de buscombi naar de bekerwedstrijd tegen VVV in Venlo. Supporters die met eigen vervoer naar VVV gaan betalen slechts 11 euro. Ruim 350 Utrecht-fans steunen hun club in Venlo. Dat is gezien het doordeweekse tijdstip en de afstand een redelijk groot aantal.

Op supportersforums van FC Utrecht wordt stevig gemopperd over de prijzen van de buscombi naar Amsterdam. ,,Hebben ze nog niet genoeg geld op de bank staan daar in Abcoude Noord? #belachelijke prijzen", reageert supporter Bompa op FC Utrecht.net.

Goud

Ook begrijpen supporters van FC Utrecht niet waarom uitsluitend houders van (duurdere) gouden seizoenkaarten en uitkaarten zich mogen aanmelden voor de buscombi. ,,Waarom geen gewone seizoenkaarthouders en clubkaarthouders?’’, vragen veel supporters zich af.

Voorzitter Teun den Hartog van de supportersvereniging FC Utrecht (svfcu) kent de geluiden, maar hij geeft aan weinig aan de klachten te kunnen doen. ,,Tijdens het landelijk overleg van supportersverenigingen is er een voorstel ingediend om alle entreeprijzen voor uitpubliek gelijk te stellen op 10 euro. Dat zorgt ervoor dat meer supporters hun club tijdens uitwedstrijden steunen. Maar de topclubs willen er niet aan meewerken. Die hanteren hoge entreeprijzen, ook voor het uitvak.’’

Ajax-woordvoerder Arjan Duijnker wil dat beeld graag nuanceren. ,,Ajax is wel degelijk bereid mee te werken aan voorstellen van supporters om de prijzen gelijk te trekken. Er liggen nu twee voorstellen van supporterscollectieven, maar daar is nog geen concreet besluit over genomen. Daar wachten we op.'' Overigens valt het met de hoogte van de entreeprijzen in de Arena nog wel mee, voegt hij eraan toe. ,,De kaarten voor het uitvak bij Ajax kosten 15 euro. Dat is niet buitensporig hoog. De reiskosten voor de supporters van FC Utrecht bepalen wij niet.''

Risicowedstrijd

Dat alleen gouden kaarthouders en bezitters van een uitkaart mee kunnen, komt volgens Den Hartog doordat Ajax-FC Utrecht een risicowedstrijd is. ,,Dan zitten er beperkingen aan de kaartverkoop. Het is jammer, want zulke maatregelen en prijzen dragen niet bij aan het normalisatietraject dat Ajax en FC Utrecht hebben ingezet.’’ Woordvoerder Perry Hendriks van FC Utrecht benadrukt dat deze wijze van kaartverkoop niet speciaal geldt voor uitwedstrijden tegen Ajax. ,,Dit is onze policy voor alle uitwedstrijden. Er geldt een identificatieplicht aan de hand van een pasfoto.’’

Den Hartog vindt het jammer dat door de hoge prijzen voor de buscombi supporters afhaken. ,,Maar ik begrijp dat het voor een gezin best een duur uitje wordt.’’ Toch hoopt Den Hartog dat een groot aantal FC Utrecht-supporters hun club volgende week steunt in Amsterdam. ,,Natuurlijk zijn er dingen gebeurd in het verleden en leven er sentimenten onder de Utrecht-aanhang richting Ajax. Maar ik zeg dan altijd: kijk vooruit in plaats van achterom en steun je club. We hebben 750 kaarten voor het uitvak en als er behoefte aan meer kaarten is, dan is dat bespreekbaar met Ajax.’’

Normaliseren

Op bestuurlijk vlak doen FC Utrecht en Ajax hun best om de verhoudingen tussen de supporters van beide clubs te normaliseren, nadat afgelopen jaren veel onderlinge duels werden ontsierd door incidenten met supporters. Ook tussen de besturen van de supportersverenigingen van Ajax en FC Utrecht is de samenwerking goed.

Volledig scherm De Mobiele Eenheid hield eerder supporters van FC Utrecht in Amsterdam tegen en de trein werd teruggestuurd. © ANP

Tweemaal, in 2002 en 2010, werden supporterstreinen van FC Utrecht door de Amsterdamse burgemeester Cohen teruggestuurd, omdat een aantal supporters antisemitische leuzen scandeerde. Bij die wedstrijden ging de Mobiele Eenheid volgens toeschouwers die erbij waren, ook flink los op Utrechters die er niets mee te maken hadden. Drie jaar geleden zong een groepje bezoekers op de Bunnikside een antisemitisch liedje. Daarop besloot de KNVB dat de Bunnikside bij de volgende wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax leeg moest blijven. FC Utrecht liet de seizoenkaarthouders van de Bunnikside daarop plaats nemen elders in het stadion. Burgemeester Jan van Zanen besloot bovendien dat in het kader van de opgelopen spanningen tussen de fans, bezoekers van Ajax niet welkom waren. FC Utrecht nam dat jaar ook geen fans mee naar Amsterdam .