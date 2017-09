SV Nieuw Utrecht pleit voor zwarte lijst van agressieve voetballers na kopstoot die Sharif vloerde

Cavusoglu, oud-raadslid voor GroenLinks Utrecht, wil zijn idee voor een zwarte lijst graag met de VSU (Sportraad Utrecht) bespreken. „We moeten die discussie maar eens beginnen. Het moet transparant zijn wie waar heeft gevoetbald. Dat hoeft niet beperkt te zijn voor Utrecht, maar in heel Nederland. Projecten om clubs vanuit de bond te begeleiden zijn mislukt. Misschien krijgen we op deze manier vat op deze jongens.”

Kopstoot

De 25-jarige Sharif Sidigi kreeg gisteren tijdens de voetbalwedstrijd tussen Vriendenschaar 2 en Nieuw Utrecht 2 in Culemborg een kopstoot van een ploeggenoot en verloor even het bewustzijn. Hij ligt met een zware hersenschudding in het UMC Utrecht. Inmiddels is hij weer aanspreekbaar, maar hij is nog niet in staat om een reactie te geven.