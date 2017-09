SV Zeist sluit fusie met SV Saestum niet uit

De mogelijke verhuizing van SV Zeist naar de Noordweg is onderdeel van het Masterplan Buitensportaccommodaties van de gemeente Zeist, dat nu klaar is voor inspraak. Op 28 september is er gelegenheid tot inspreken tijdens de Ronde Tafel in het gemeentehuis van Zeist.

Sinds de zomer van 2016 wordt er intensief gesproken over het bundelen van alle sportactiviteiten op twee locaties in Zeist: de Noordweg, waar ook Saestum al is gevestigd, en Blikkenburg. Bisonpark aan de Woudenbergseweg en Dijnselburg aan de Huis ter Heideweg, waar SV Zeist nu nog is gevestigd, worden dan parken voor ongeorganiseerd gebruik. Bisonpark blijft wel het vertrekpunt voor de Avondvierdaagse in Zeist.

Een ander doel van het plan is het bevorderen van samenwerking tussen de clubs, namelijk door velden, accommodaties en clubhuizen te delen. Naast het sporten moeten bovendien recreatie en zorg een plek krijgen op de locaties.

Beslissing

De verhuizing naar de Noordweg is volgens Van Grondelle overigens nog geen gelopen race voor SV Zeist. ,,We staan open voor een gezonde sportvisie in Zeist. Het is vervolgens aan de leden om een beslissing te nemen.’’ Het onderwerp moet binnen de vereniging nog verder worden besproken. De speciaal gevormde commissie blijft ondertussen in gesprek met de gemeente over onder welke voorwaarden er verregaand kan worden samengewerkt met in dit geval Saestum.