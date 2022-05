Syntus Utrecht kampt met personeelstekort

Arnhemmer die vrouw in arm schoot aangehou­den op A12 bij Veenendaal

Een man die betrokken zou zijn bij een schietincident in Arnhem, is aangehouden bij de afrit Veenendaal van de A12. Bij het incident in een Arnhemse woning raakte een vrouw gewond aan haar arm. De verdachte vluchtte weg en is na een klopjacht aangehouden door de politie.

16 mei