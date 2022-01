Syrische broers (20, 25) weigeren te vertrekken uit asielzoekerscentrum: ‘Niemand zorgt voor ons’

Zorgen om toename coronapa­tiën­ten Utrechtse ziekenhui­zen

Het aantal coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen is sinds maandag met bijna twintig toegenomen. De druk op de zorg is volgens de betrokken ziekenhuizen onverminderd erg hoog, mede vanwege de dreigende verdere stijging door de versoepelingen in de maatregelen sinds gisteren.

27 januari