Systeem dat auto terugvindt in parkeergarage Croeselaan blijkt makkelijk te kraken

Het op een android-besturingssysteem draaiende programma blijkt niet beveiligd. Met een simpele veegbeweging op het scherm was de map met alle foto’s van geparkeerde auto’s te openen. De fout werd ontdekt door tech-journalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws, die vervolgens een bericht op Twitter plaatste. Hij meldde dat hij niet meer dan 20 seconden nodig had om in het besturingssysteem te komen.

Gemak

Het systeem om de auto terug te vinden in de garage, staat helemaal los van het kentekenparkeren. Woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente laat weten dat het systeem nu is uitgeschakeld. „Er bleek inderdaad een fout in te zitten, waardoor het draaiende programma kon worden afgesloten waardoor je bij de mappen kon waarin dus de foto’s zitten. Derden konden overigens niets veranderen in het programma. We hebben het systeem nu uitgeschakeld en beraden ons of er een andere manier is om de geparkeerde auto terug te vinden.”