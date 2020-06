Taakstraf en geldboete voor Utrechtse Anne en Max (33), die jarenlang fraude pleegden met ov-chipkaarten

video Buurt in IJssel­stein verdenkt hondenha­ter van strooien punaises

10:14 De IJsselsteine Anieke Heemstra had, toen ze zaterdag tientallen punaises in een grasstrook vond, nog de hoop dat het niet om een doelbewuste actie ging. Maar toen ze een dag later terugkwam, was het gras weer bezaaid met punaises. ,,Ook ik erger me aan hondenpoep, maar het is de schuld van het baasje, niet van de hond.”