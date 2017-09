Taakstraf voor Veenendaalse kopschoppers is een trap na

Dankzij Opsporing Verzocht weten we inmiddels hoe het er uitziet. Jonge kerels, die 's nachts in troepen over straat gaan, breed als sleepnetten, zodat niemand onopgemerkt kan passeren. Petjes, bontkragen, alcohol en pillen, in een walm van testosteron. Als ze hun slachtoffer(s) in het vizier krijgen, volstaat iedere aanleiding. Een opmerking. Een geforceerde aanraking. Een onwelgevallige blik. Of gewoon een gezicht dat ze niet aanstaat. Zelfs de groezelige, slecht belichte beveiligingsfilmpjes kunnen niet verhullen hoe laf ze opereren. Met z'n allen. Blijven doortrappen als iemand al op de grond ligt. Pas ophouden als er geen geluid meer uitkomt. Triomfantelijke gebaren als ze wegrennen, hun slachtoffers voor dood achterlatend.